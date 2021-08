Eine Fortbildung zum geprüften Betriebswirt/in bietet die Handwerkskammer für Ostthüringen an in Rudolstadt.

Fortbildung in Rudolstadt zum Betriebswirt

Rudolstadt. Eine Fortbildung zum geprüften Betriebswirt/in bietet die Handwerkskammer für Ostthüringen an ab 10. September in Rudolstadt.

Wer noch in diesem Jahr mit einer Fortbildung zum geprüften Betriebswirt/in durchstarten möchte, hat dazu bei der Handwerkskammer für Ostthüringen die Gelegenheit. Am 10. September beginnt in der Bildungsstätte Rudolstadt ein neuer Lehrgang.

Dieser findet bis April 2023 als Wochenendlehrgang aller 14 Tage jeweils freitags von 10 bis 18.15 Uhr sowie samstags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Eine finanzielle Förderung ist möglich.

Infos: Telefon: 0365/822 51 79, E-Mail: roehler@hwk-gera.de; www.hwk-gera.de/kurssuche