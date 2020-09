Fortuna mischt im Schwarzatal mit

Schwarzatal-VG-Vorsitzender Ulf Ryschka überreichte als Dankeschön für ihre Arbeit einen Blumenstrauß an Anja Schwabe, die von der Kommunalaufsicht beauftragt worden war, die Interimsleitung der VG zu übernehmen.

Die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal hat die Wahl der beiden Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden wiederholt. Der Grund war ein formaler Fehler in der Bekanntmachung der Sitzung, in der die erste Wahl stattgefunden hatte, der sämtliche Beschlüsse des Jahres 2019 angreifbar gemacht hätte. Die Kommunalaufsicht hatte daher darauf gedrängt, vor allem jene Beschlüsse erneut zu fassen, die hohe Bedeutung für die Zukunft haben, was seit dem letzten Herbst kontinuierlich passiert.