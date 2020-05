Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frank Dietzel will Bürgermeister für Uhlstädt-Kirchhasel werden

Auch in den 32 Ortsteilen der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel werden die Bürger am 28. Juni die Qual der Wahl haben. Neben dem aktuellen Bürgermeister Toni Hübler (CDU), der bereits im Winter nominiert wurde, tritt auch Frank Dietzel (Linke) für das Amt des Bürgermeisters an. Am vorigen Mittwoch wurde er von der Basisgruppe seiner Partei in Uhlstädt einstimmig nominiert.

Der 62-jährige war bereits zur Wahl vor sechs Jahren angetreten und nur knapp gescheitert. Unter vier Kandidaten kam er mit Hübler in die Stichwahl und erreichte dort 46,3 Prozent. „Ehrlichkeit und ein anderer Umgang mit den Bürgern und den Vereinen in den Ortsteilen“, sei das Motto, mit dem er zur Bürgermeisterwahl antreten werde, heißt es in einer Mitteilung der Linken. „Vor allem gilt es, den Dialog mit den Leuten vor Ort, insbesondere in den Institutionen wie Vereinen, KiTas und Unternehmen wieder auf eine vernünftige Ebene zurückzuführen. Das zeigt sich besonders auch in angespannten Zeiten wie der jetzigen“, wird der langjährige Bauhofmitarbeiter zitiert, der auch im Gemeinderat sitzt.

Die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel findet parallel zur Landratswahl im Kreis Saalfeld-Rudolstadt statt. Eine mögliche Stichwahl wäre am 12. Juli. Bleibt es bei zwei Kandidaten, würde sich das aber erübrigen. Bis zum Freitag dieser Woche können Wahlvorschläge noch eingereicht werden.