Frank Eilhauer jetzt auch unter Hotel-Unterstützern

Cursdorf/Schwarzatal Bürgermeister des staatlich anerkannten Erholungsortes Cursdorf tritt der politischen Unterstützer-Riege bei

Das Schwarzburger Projekt für ein "Family Nature Resort Hotel" gewinnt weiter an politischer Unterstützung. Zu den Bürgermeistern, die bereits am letzten Freitag in einer Erklärung ihre konstruktive Unterstützung für das Hotel-Projekt an die Schwarzburger Bürgermeisterin Heike Printz und den Gemeinderat übermittelt hatten, hat sich jetzt auch Frank Eilhauer gesellt. Der Bürgermeister des neben Teilen der Landgemeinde Schwarzatal einzigen verbliebenen Erholungsortes mit dem Status staatlicher Anerkennung, ändert damit seine bisher neutrale Haltung.

In eigener Sache: In der Aufzählung jener Bürgermeister, die das Hotelprojekt von Anbeginn unterstützen, fehlte in unserem Beitrag vom Wochenende die Mitunterzeichnerin Kathrin Kräupner, Bürgermeisterin der Landgemeinde Schwarzatal. Wir bitte für dieses Versehen um Entschuldigung.