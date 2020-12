Frau in Lichte schwerst verletzt - Auto brennt in Teichel völlig aus

Frau schwerst verletzt

Am Freitag fuhr gegen 6.45 Uhr eine Mazda-Fahrerin auf der Lichtetalstraße in Lichte in Richtung Neuhaus, als eine 79-jährige Dame die Straße überqueren wollte und unmittelbar vor dem heran nahemden Pkw auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, wobei sich diese schwerste Verletzungen zuzog und in Krankenhaus gebracht werden musste.

Auto brennt völlig aus

Am Sonntagabend bemerkte eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug im Milbitzer Weg in Teichel. Die Feuerwehr konnte den Brand des VW Golf nach etwa 20 Minuten löschen. Vermutlich war ein technischer Defekt für das Feuer ursächlich, wodurch hoher, bisher nicht genau bezifferbarer, Sachschaden entstand. Weiterhin wurde an daneben abgeparkter Skoda leicht beschädigt.

