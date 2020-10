Frau überschlägt sich auf B88 und wird verletzt - Eigentümer findet gestohlene Kawasaki samt Helm wieder

Überschlagen und verletzt

Am Mittwochmorgen fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw auf der B88 aus Richtung Königsee. Zwischen Leutnitz und Watzdorf kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten, überschlug sich und blieb schließlich in einem Feld auf dem Dach liegen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Eigentümer findet gestohlene Kawasaki samt Helm wieder

Die vor etwa einer Woche in Saalfeld-Gorndorf entwendete Kawasaki ist wieder aufgetaucht. Der 34-jährige Geschädigte selbst hatte seine Maschine, welche in der Nacht zum 30. September mitsamt einer Schwalbe aus seiner Garage entwendet wurde, in der Nacht zu Freitag am Fahrbahnrand in Gorndorf gefunden. Polizeibeamte überprüften die Maschine- tatsächlich handelte es sich um die als gestohlen gemeldete rote Kawasaki Ninja. Der/die bislang unbekannten Täter hatten mehrere Typenschilder vom Motorrad entfernt. Der ebenfalls entwendete Helm hing am Lenker- dieser wurde nun auf Spuren untersucht. Die Kawasaki wurde zwischenzeitlich an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben, die Ermittlungen dauern an. Von der Schwabe fehlt weiterhin jede Spur, Zeugenhinweise nimmt die Polizei Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

Mit Auto gegen Zaun und Hydranten gefahren und geflüchtet

Mittwochabend fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem PKW in Spechtsbrunn in der Oberen Gräfenthaler Straße. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun und gegen einen Hydranten, wodurch auch sein Auto erheblich beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Fahrer des PKW machen? Hinweise nimmt die Polizei Sonneberg unter der Tel. Nr. 036758750 entgegen.

