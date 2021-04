Der 30-jährige Mann hinderte die Frau am Einparken. (Symbolbild)

Frau wird beim Parken in Saalfeld von Mann behindert und bespuckt

Saalfeld Eine Frau ist in Saalfeld daran gehindert worden, ihr Auto ordnungsgemäß abzustellen. Gegen den Mann wurde nun Anzeige erstattet.

Am Donnerstagmittag hat eine 41-Jährige beabsichtigt, vor ihrer Wohnung in der Saalstraße einzuparken. Wie die Polizei mitteilte, stand hier ein 30-jähriger Mann direkt an der Bordsteinkante und entfernte sich nicht, sodass die Frau ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß abstellen konnte bzw. beim Einparkvorgang behindert wurde.

Anschließend beabsichtigte sie, ihre 9-jährige Tochter sowie die Einkäufe aus dem Auto zu holen. Dies war nicht möglich, da der Mann direkt vor der Fahrzeugtür stand und trotz Aufforderung nicht zur Seite trat. Weiterhin bespuckte der 41-Jährige das Auto der Frau. Daraufhin verständigte sie die Polizei, die Anzeigen wegen Nötigung und Beleidigung aufnahm.