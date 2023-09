"Frauen, die auf Felsen singen" ab Freitag an der Villa Weidig

Szene aus dem Stück „Frauen, die auf Felsen singen“, in dem der Mythos um Odysseus lustvoll und komödiantisch zerlegt wird - ab Freitag auch in Saalfeld.

Saalfeld Sommertheaterproduktion des "Konsortiums Luft und Tiefe" findet ihren Abschluss drei Tage lang in Saalfeld

Von Freitag bis Sonntag dieser Woche ist im Garten der Villa Weidig in Saalfeld Sommertheater zu erleben. Das Stück „Frauen, die auf Felsen singen“ zerlegt lustvoll und komödiantisch den Mythos um Odysseus. Die Sommertheaterproduktion hatte im Juli auf Schloss Kannawurf Premiere, war im August in Weimar zu sehen und findet nun seinen Abschluss in Saalfeld. Letzte Gelegenheit also, das Stück zu sehen.

Wie kommt man heil an unwiderstehlichen, aber männermordenden Sirenen vorbei? Sich an den Mast fesseln lassen oder Wachs in die Ohren! Nun ja...

Spielerischer Umgang mit einem Mythos

Woher kommt eigentlich die Idee, die Sirenen wären gefährlich? Vielleicht haben sie dort auf ihrer Insel ganz anderes zu tun, als für vorbeifahrende Männer zu singen, geschweige denn sie anschließend zu verspeisen? Und was ist das überhaupt für eine Geschichte von diesem Odysseus, der zehn Jahre braucht, um von Troja wieder nach Hause zu kommen und dabei andauernd, man könnte fast den Eindruck gewinnen - mutwillig in Schwierigkeiten gerät, wobei er genau genommen die meiste Zeit bei Frauen göttlicher Herkunft "abhängt"?

Inspiriert von solchen Fragen spielt das "Konsortium Luft und Tiefe" alle möglichen und unmöglichen Varianten und Phantasien zu Odysseus und den Vorgängen auf der Insel der Sirenen durch und zerlegt dabei lustvoll und komödiantisch diesen 2800 Jahre alten, aber unsere Kultur und unser Denken bis heute prägenden Mythos.

Spieler und Musiker auf der Bühne

Nach den erfolgreichen Stücken der vergangenen Jahre - „Das Grundgesetz“ 2019, „Die Geschichte der Menschheit (leicht gekürzt)“ 2021 und „Lafayette“ 2022 - gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen beim Konsortium: Erstmals arbeiten die Hallenser Regisseurin Karolin Benker und die Leipziger Schauspielerin Frédérique Colling mit der Gruppe zusammen. Ferner stehen Heike Ronniger und Stefan Ebeling aus Leipzig sowie der Spieler und Musiker Simon van Parys aus Halle auf der Bühne.

Und es gibt einen neuen Spielort: das Tyrrhenische Meer und die Insel der Sirenen wird in den Garten der Villa Weidig verlegt. Bei Regen findet die Vorstellung in der Kleinen Bühne im Haus statt.