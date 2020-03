Frauen haben es gerne wärmer

16 Frauen prägten das Wetter im Februar, von Naima bis Charlotte reichte die Palette der Namenswahl für die Tiefs dieses Monats. Und dass die meisten Frauen es gern etwas wärmer haben – man merkte es. Einzig Hoch „Frank“ leistete vom 5. bis 9. Februar etwas Widerstand, was Orkan Sabine letztendlich noch etwas verschärfte. Frank zog sich nur zögerlich und etwas behäbig zum Balkan zurück und verschärfte somit den Gradienten über Mitteleuropa erheblich. Sechzehn Tiefs in 29 Tagen sind Ausdruck einer stark ausgeprägten Frontalzone, die vom Nordatlantik bis weit nach Russland reichte.

Mitteleuropa befand sich folglich auf der warmen Seite der Frontalzone, bis auf wenige Ausnahmen wurde unser Wetter von milden maritimen Luftmassen geprägt. Mit einer Durchschnittstemperatur von +0,7 Grad Celsius und einer Abweichung von +3,7 °C wurde es - zumindest in Neuhaus - der neuntwärmste Februar seit 1940. Die Abstände zu den nächsten vier Plätzen davor liegen jedoch nur im Zehntelbereich. Gleich das erste Wochenende des Monats war buchstäblich im Eimer: Maritime Subpolarluft, 32 Liter Regen pro Quadratmeter, die letzten Schneereste verschwanden. Gleich der 1. geriet mit einem Temperaturmittel von 6,3°zum durchschnittlich wärmsten Tag des Monats, das absolute Maximum folgte zur Monatsmitte.

Wenig Sonne, viel Niederschlag

Elf Zentimeter Neuschnee gab es am 4. Februar auf der Rückseite von Tief Petra, und am Morgen dieses Dienstags war das monatliche Niederschlagssoll schon zu 75 Prozent erfüllt. Tage ohne messbaren Niederschlag waren eine Rarität, nur sechs in diesen 29 Tagen, davon vier in der Verweildauer von Hoch Frank. Im diesem Zeitraum lag auch der kälteste Tag des Monats am 5. mit einer Mitteltemperatur von minus 2,8°C und einem Minimum von minus 5,3°C; aber ebenso der sonnigste mit 7 Stunden purem Sonnenschein bei sehr böigem Wind am Samstag, den 8. Allerdings war dieser Tag nichts für Allergiker, Sonne und Wind ließen den Pollen von Hasel und Schwarzerle freien Flug. Neben niederschlagsfreien Tagen war Sonnenschein eine weitere Rarität im Februar. Es gab nur 29,3 Stunden, im Vergleich zum klimatologischen Mittelwert sind dies nur 39 Prozent, und das trotz des Bonustages.

Und dann kam Sabine

Dank rechtzeitiger Warnungen konnte man sich auf Sturmtief „Sabine“ einstellen; dass es vielerorts nicht so krass wurde wie befürchtet, war dann eher ein positiver Effekt. Letztendlich reichen ja nur ein paar umgestürzte Bäume, um eine Bahnstrecke stillzulegen. Befürchtet wurde vor allem, dass beim Durchgang der Kaltfront sehr große Windgeschwindigkeiten auftreten können, insbesondere wenn diese Front organisierte Strukturen aufweisen sollte. Vor dieser Kaltfront war die Luftschichtung stabil was heißt, dass der starke Höhenwind sich nicht bis zum Boden durchsetzen konnte. Das würde sich mit Durchgang der Kaltfront ändern, denn durch die nun labile Schichtung könnten die Höhenwinde bis ganz nach unten transportiert werden. Glücklicherweise fehlte es Sabine etwas an Talent, ihre Kaltfront über größere Strecken ordentlich zu organisieren, und so kamen wir noch relativ glimpflich davon.

An unserem Windmessstandort maßen wir satte Böen der Windstärke 9, was ausreichte, einige Bäume und Mülltonnen zu Fall zu bringen. Keine Frage: Lokal kann es durch Kanalisierungseffekte sicher etwas heftiger ausgegangen sein. Im Nachgang von Orkan Sabine kam das wieder etwas Neuschnee (maximale Schneehöhe 22 Zentimeter am 13. und 14.), aber auch diese weiße Pracht sollte nicht von Dauer sein, wie schon den gesamten Winter über. Am dritten Wochenende wurde dann durch Tief „Victoria“ noch einmal extrem milde Luft zu uns gelenkt. Der Höhepunkt der Warmluftzufuhr war in der Nacht vom Sonntag zum Montag, was zu einem kleinen Kuriosum führte: Das Maximum von 9.7 °C wurde jeweils kurz vor und kurz nach 0 Uhr erreicht, folglich gibt es nun zwei Tage mit dem gleichen Monatsmaximum, obwohl nur innerhalb einer halben Stunde gemessen.

Kurzes Langlaufvergnügen zum Monatsende

Die Schneedecke hatte sich da im Großen und Ganzen wieder verabschiedet, zwei Versuche bis zum Monatsende gab es dann aber noch: Ein kleines Zwischenhoch mit elf Zentimetern am 21. Februar, am 25. blieben davon wieder einmal nur Reste. Dann aber, kurz vorm Monatsende, gab es sie noch einmal – Loipen! Eine Neuschneesumme von 32 Zentimetern vom 26. bis zum 29. Februar mit einer maximalen Höhe von 27 Zentimetern (Winterspitzenwert) am letzten Monatstag. Für zwei bis drei Tage war dank schneller Reaktion des Loipenspurers wenigstens etwas Langlauf möglich. Eigentlich hören sich 83 Zentimeter Neuschnee in Neuhaus ja ganz gut an - nur hätte er eben auch liegen bleiben sollen.

Die Schneehöhe über den gesamten Winter liegt bisher in Summe bei 133 Zentimetern, das ist sogar etwas mehr als im Winter 2013/2014. Ausreichend Niederschlag gab es ja wirklich im dritten offiziellen Wintermonat, in Neuhaus genau 229 Liter pro Quadratmeter. Das ist das dreifache gegenüber dem Klimamittelwert. Ein Winterresümee sollte man in den Kammlagen ja erst nach Ablauf des März ziehen, denn ebenso wie der November zählt er hier noch zu den Wintermonaten. Betrachtet man die drei klassischen Wintermonate Dezember bis Februar, war es mit einem Mittel von 0,5°C der zweitwärmste Winter nach 2013/14 (0,7°C). Einschließlich November und März würde es der drittwärmste werden (Spitzenreiter war hier 2006/07 ), es sei denn der März hat ebenfalls eine positive Abweichung von 3°C.

Zum Abschluss die restlichen Klimawerte, in Klammern die langjährigen Mittel: Frosttage 23 (24), Eistage 6 (13), relative Luftfeuchte 92 % (90), Bedeckungsgrad 91 % (78), Tage mit Nebel oder Nebeltreiben 19 (21), mit Böen der Windstärke sechs 26 (16), der Stärke acht 9 (5).