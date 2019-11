Frauenhaus des Landkreises überbelegt

Am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) an der Saalfelder Schlossstraße einen „Baum der Hoffnung“ gepflanzt. Ihm zur Seite standen Virginie Wolfram und Jörg Doberenz vom Opferverband „Weisser Ring“ sowie die Saalfelder Gleichstellungsbeauftragte Isrid Müller.

Konkret am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist das Frauenhaus des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt überbelegt. Acht Plätze hat das Fluchthaus für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, neun Frauen und ihre Kinder hielten sich am Montag im Frauenhaus auf, erklärte Frauenhaus-Mitarbeiterin Nina Happich am Rande der Pflanzaktion eines „Baumes der Hoffnung“ an der Saalfelder Schlossstraße. Es gelte, allen Mut zu machen, die Opfer von Gewalt geworden sind, sagte Jörg Doberenz vom „Weissen Ring“, der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien. Mit diesem Baum „setzen wir ein Zeichen“, ergänzte Saalfelds Gleichstellungsbeauftragte Isrid Müller.