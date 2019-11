Eine sich drei Jahre hinziehende Baumaßnahme in Katzhütte biegt auf die Zielgeraden ein. Am Freitag soll die Bahnhofstraße wieder freigegeben werden.

Was lange währt, wird irgendwann gut. Ab Freitag Mittag rollt der Verkehr wieder auf der Bahnhofstraße durch Katzhütte.

Freie Fahrt ab Freitag Mittag in Katzhütte

Die Zeit des Leidens in Katzhütte hat ein Ende: Am Freitag um 13 Uhr soll die Bahnhofstraße, die den Ort mit dem unteren Schwarzatal verbindet, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darüber informierte jetzt Gemeinderätin Martina Walther (Linke) mit Berufung auf das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.

Die grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße, in der Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen verlegt wurden, hatte bereits 2017 begonnen. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits im Sommer beendet werden, wurden aber mehrfach verlängert. In diesem Jahr hatte eine Firma aus Zella-Mehlis den Abschnitt zwischen Hausnummer 77 und der Zufahrt zu einer Kunststofffirma bearbeitet. Hier wurden zuletzt der Straßenoberbau und Teile der Straßenentwässerung erneuert, die Trinkwassergestänge gewechselt und eine Leitungstrasse für die TEN hergestellt. Die Arbeiten erfolgten unter Vollsperrung der Landesstraße.

Gekappt wurde durch den Straßenbau auch die Verbindung der Schwarzatalgemeinde zum Bahnhof, der am Ortsausgang in Richtung Schwarzmühle liegt. Die Umleitung führte während der Bauzeit über die Landstraße in Richtung Neuhaus, Cursdorf und Meuselbach.