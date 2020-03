Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freie Wähler: Saalfeld-Rudolstädter Landratswahl verschieben

Eine Verschiebung der für den 28. Juni geplanten Landratswahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aufgrund der Coronakrise hat am Dienstag der Vorsitzende der Kreisvereinigung der Freien Wähler in Saalfeld-Rudolstadt, Roland Beyer, gefordert. Beyer, auch stellvertretender Thüringer Landesvorsitzender der Freien Wähler, erklärte gegenüber dieser Redaktion, für den Wahlkampf sei „jetzt keine Zeit in so einer Katastrophe“.

Der Amtsinhaber, Landrat Marko Wolfram (SPD), habe als Leiter des Krisenstabes im Landratsamt für Wahlkämpfe keine Zeit. Beyer verwies auch darauf, dass es keine Möglichkeit gibt, Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten. „Das bringt jetzt nichts“, fasste Beyer zusammen, „der Wahlkampf stiehlt die Zeit, die wir brauchen, um gegen das Corona-Problem vorzugehen“. Italien-Rückkehrer am Sonntag in einer Gaststätte angetroffen Gleichsam forderte Beyer ein schärferes Vorgehen in der Coronakrise. „Die Maßnahmen laufen dem Problem hinterher“, erklärte der Kreisvorsitzende der Freien Wähler. Er verstehe nicht, warum sich Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten nicht längst bei Strafandrohung im Amt melden müssen, wie das etwa in Tschechien der Fall sei. Er selbst habe am Wochenende in einer Gaststätte im Landkreis Gäste davon sprechen hören, dass sie gerade aus Italien zurück seien. Es sei „verantwortungslos“, dann eine öffentliche Gaststätte aufzusuchen. Beyer schlussfolgert daraus: „Es muss mehr Druck entstehen, da die Freiwilligkeit nicht ausreicht.“ Beyer: „Das geht nur mit Verordnungen!“