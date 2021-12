Freies Impfen am Freitag in Rudolstadt

Rudolstadt. In der Sporthalle der Schillerschule wird am 17. Dezember frei geimpft.

Rudolstadt bietet am Freitag, 17. Dezember, in der Sporthalle der Schiller-Regelschule ein Impfangebot ohne Terminvereinbarung für alle Personen ab 12 Jahren an. Ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung verimpft von 13 bis 17 Uhr Johnson & Johnson und Biontech.

Dafür werden vor Ort Bändchen ausgegeben, um allen Wartenden für diesen Zeitraum Impfstoff garantieren zu können. Aufgrund möglicher Wartezeiten, wird das Mitbringen von warmer Kleidung empfohlen.