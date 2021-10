Freies Impfen gegen Corona in Rudolstadt

Rudolstadt. Die Impfstelle Rudolstadt der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in der Jenaischen Straße 14 lädt wieder zum Impfen ohne Termin ein.

Allerdings können zur besseren Planung weiterhin Termine auf der Webseite www.impfen-thueringen.de vergeben werden. Kurzentschlossene können aber zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen.

Bereits vollständig geimpfte Personen, deren letzte Impfung mindestens ein halbes Jahr zurückliegt, können eine Auffrischungsimpfung erhalten. Hier ist es egal, ob man sich zuletzt in einer Arztpraxis oder einem Impfzentrum hat impfen lassen. Die in der Impfstelle registrierten Über-60-Jährigen werden in den kommenden Tagen kontaktiert, um einen Termin zur Auffrischung zu vereinbaren. Die Öffnungszeiten:

Dienstag, 5. Oktober, 7.30 - 15 Uhr (Termine und freies Impfen mit Biontech)

Mittwoch, 6. Oktober, 11 - 18 Uhr (Termine und freies Impfen mit Biontech)

Donnerstag geschlossen

Freitag, 8. Oktober, 12 - 18 Uhr (Termine, freies Impfen und Auffrischung mit Biontech und Moderna)

Samstag, 7.30 - 13.30 Uhr (freies Impfen mit Biontech und Johnson&Johnson)

Montag, 11. Oktober, geschlossen