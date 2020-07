Anika Seeler aus Pößneck absolviert derzeit ein Freiwilliges ökologisches Jahr in den Werkstätten Christopherushof in Altengesees. Die 18-Jährige sei überrascht gewesen, wie vielfältig die Aufgaben sind.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiwilliges ökologisches Jahr in Altengesees

Die Werkstätten Christopherushof bieten die Möglichkeit, in Altengesees ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren. Der Freiwilligendienst beginnt am 1. September und kann von jungen Menschen bis zum 26. Lebensjahr ausgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. „Dieses Angebot wird meist zur beruflichen Orientierung genutzt oder um Wartezeiten, zum Beispiel vor Beginn der Berufsausbildung oder dem Studium zu überbrücken“, so Projektkoordinatorin Antje Jäschner.

Zu den Aufgaben gehörten verschiedene Tätigkeiten in der Christo-Bäckerei, der Christo-Molkerei sowie im eigenen Hofladen mit Café. Die Freiwilligen würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Anleitung der Menschen mit Behinderung unterstützen.

Parallel dazu gebe es verschiedenste Weiterbildungen in Ökologie. Dabei beschäftige man sich unter anderem mit den Themen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Grüne Berufe und Studienmöglichkeiten, Klimawandel und Ökologischer Landbau, Ernährung und Gentechnik. Das FÖJ werde mit einem monatlichen Taschengeld, der Fortzahlung des Kindergeldes und einem Sozialversicherungsschutz unterstützt.

Antje Jäschner,Tel. 036643/30-102, A.Jaeschner@diakonie-wl.de