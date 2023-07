Freundeskreis Stadtführer spendet für Volkstedter Kirche

Kirche in Rudolstadt-Volkstedt wurde kurz vor Weihnachten bei einem Brand stark beschädigt

Rudolstadt. Der Freundeskreis Stadtführer Rudolstadt hat die Spendenaktion für die kurz vor Weihnachten bei einem Brand stark beschädigte Kirche in Volkstedt unterstützt. Stellvertretend durch Joachim Böhme, Erika Drews, Katrin Kirste und Andrea Keller (von rechts) wurde eine Spende in Höhe von 400 Euro an die Kirchenältesten der Gemeinde Volkstedt übergeben. Die Spende wurde durch den Freundeskreis im Rahmen ihrer Vortragsreihe im Löwensaal Rudolstadt gesammelt und soll für die neue Elektroinstallation der Volkstedter Kirche verwendet werden.