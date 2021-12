Friedenslicht kommt in Etzelbach an

Etzelbach. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in Etzelbach im Freien von „Maria und Josef“ verteilt am Donnerstag, 23. Dezember, ab 18 Uhr.

Zur Verteilung des besonderen Lichtes laden der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeindeverband Kirchhasel-Neusitz und die Kirchengemeinde Langenschade ein. Mitzubringen sind Laternen oder Windlichter, in die das Friedenslicht gegeben werden kann, wie Pfarrerin Bärbel Hertel informiert.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 wird es auch nach Deutschland gebracht und dort in der Zeit um den dritten Advent herum weiter in die Städte und Gemeinden verteilt. Im Internet kann man unter www.friedenslicht.de Übergabeorte in seiner Wohnortnähe finden.