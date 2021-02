Susann Fischer darf bald wieder Kunden in ihren Friseursalon in Saalfeld lassen.

Susann Fischer ist erfolgreich in ihrem Geschäft und eine Meisterin ihres Handwerks: Vize-Weltmeisterin in der Disziplin des Hochsteckens. Mit gerade einmal 20 Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und seitdem die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt an ihrer Seite – es ist inzwischen eine 25-jährige Geschäftsbeziehung.