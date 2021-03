Fröbel-Museum in Bad Blankenburg in den Startlöchern

Das Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg steht in den Startlöchern. Wie Museumspädagogin Kathrin Stern mitteilt, fehle ihr die Arbeit mit den Kindern und anderen Besuchern in der Einrichtung. Gleichzeitig sei man derzeit dabei, eine Sonderausstellung zu organisieren, in der Hoffnung, dass sie wie geplant stattfinden kann. Unter Vorbehalt wird so die Präsentation einer umfassenden Spiele-Sammlung des Sammlers Dieter Mensenkamp angekündigt.