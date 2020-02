Fröbels Leben hörbar machen: Audioguide für Bad Blankenburg

Warum sollen nicht auch Kinder mit eigenem Audioguide durchs Museum wandern? Im Bad Blankenburger Fröbelmuseum soll das bis zum Geburtstag des Reformpädagogen, am 21. April, möglich sein. Dabei geben die Schüler der 7b des Dr.-Max-Näder-Gymnasiums in Königsee Einblicke in das Leben und Schaffen vom „Vater des Kindergartens“– aber auf eine neue Weise. Ohne Scheu vor großen Namen.

„Hör mal im Museum“ heißt ein gemeinsames Projekt der Thüringer Landesmedienanstalt und Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen mit Bürgerradios, Schulen und Museen. Inspirationen für den Guide gab es vor Ort im Museum. Die Jugendlichen haben diese aufgenommen und nehmen die Hörer mit auf eine Zeitreise und machen somit Geschichte an jedem Ort erlebbar.

Geschichte ist immer auch ein Stück Erzählung

Wer sich nur strikt entlang des Zeitstrahls an Zahlen bewegt, wird beim breiten Publikum schwerlich Begeisterung hervorrufen. Kinder erleben ein Museum anders als Erwachsene. Sie möchten Infos als spannende Geschichten verpackt und historische Zusammenhänge in ihre Erlebenswelt übersetzt haben.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Inhalt, wenn er von Kindern selbst produziert und gesprochen wird. Die Schüler haben deshalb in einer Projektwoche das Museum erkundet, hörbare Texte selbst geschrieben, Geräusche aufgenommen. Das Ganze wird am Donnerstag im Aufnahmestudio des Bürgerradios für den Landkreis Saalfeld Rudolstadt mit Hilfe des Medienpädagogen Silvio Müller eingesprochen.

Die Geschichten hinter den Gegenständen im Museum

Welche Geschichten verbergen sich hinter den Gegenständen im Haus? Was erzählen sie, was haben sie auf dem Weg ins Museum erlebt? Dabei ist die Interessenlage der 24 Schüler ganz unterschiedlich, auch wenn der Reformpädagoge natürlich allgegenwärtig ist. Während Leon (13) eher der Technik-Fan ist, sind Antonia (12) und Anna mehr die Historiker. Die Kinder konnten sich Stationen heraussuchen, die sie bespielen wollten. „Aus all diesen Infos und Eindrücken wird dann ein Hörspielskript zusammengestellt. Es wird so sein, dass die Nutzer später einen interaktiven Stift auf kleine Bildpunkte an den Objekten halten, wo die Dateien hinterlegt sind“, erklärt Müller. „Da ist kindlicher Witz drin, was toll ist“, so der 34-Jährige. Kinder seien schließlich die Museumsbesucher von morgen, betont er.

Gestaltung des Audioguides liegt bei den Kindern

Nach einem Rundgang durch das Haus steckte man die Köpfe zusammen und suchte sich Stationen, zu denen man eine eigene Geschichten rund um die Geschichte erzählen wollte. „Die Kinder waren dabei völlig frei, wir haben ihnen das Museum gezeigt und sie inhaltlich unterstützt, die Gestaltung lag aber allein bei ihnen“, sagt Kustodin Isabel Schamberger.

Herausgekommen ist eine Zeitreise durch ein Stück Stadtgeschichte. Anstatt von Schaukasten zu Schaukasten zu laufen, haben sich die Schüler den einflussreichsten Pädagogen des 19. Jahrhunderts als Protagonisten erwählt. Versehen mit ihrem eigenen Worten und jugendlichem Stil lassen sie ihn durch die Jahrhunderte reisen.