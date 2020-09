Frontalzusammenstoß mit 1,34 Promille - Schwerer Unfall auf B85

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld musste Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B85 ausrücken.

Ein 26-jähriger VW-Fahrer war gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße von Fischersdorf kommend in Richtung Kaulsdorf unterwegs. In einer nicht einsehbaren Rechtskurve setzte er zum Überholen eines Motorradfahrers an und übersah dabei den Gegenverkehr. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Nissan, in dem zwei Personen saßen, zusammen. Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall teils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bundesstraße mehrere Stunden lang komplett gesperrt

Die Beamten hatten bei dem 26-jährigen Unfallverursacher aus Probstzella während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Bundesstraße war bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Weitere Polizeinachrichten: