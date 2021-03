Frühjahrsputz am Stausee Hohenwarte

Hohenwarte. Aufruf zum Aufräumen rund um den Hohenwartestausee

Zum nunmehr schon 16. Mal sollen am kommenden Sonnabend ab 8.30 Uhr die Ufer und Wege rund um den Hohenwarte-Stausee, aber auch Wander- und Radstrecken von Müll, Verunreinigungen oder sonstigen Hinterlassenschaften befreit werden. Gemeinsam mit den Anliegergemeinden und der Vattenfall Wasserkraft GmbH hat dieses engagierte Bürgerprojekt inzwischen eine lange Tradition und viele engagierte Mitstreiter. Alle Naturfreunde, gern auch mit Kindern, sind aufgerufen, an diesem Tag ihre Lieblingsbadestelle, Wander- oder Rad¬strecke wieder attraktiv für die kommende Saison zu gestalten. Treffpunkte sind jeweils um 8.30 Uhr der Parkplatz oberhalb der Kirche in Reitzengeschwenda, der Dorfteich in Bucha sowie an der Feuerwehr in Hohenwarte. An den Treffpunkten erfolgen die Einweisungen und Informationen zu Entsorgungspunkten, die Aufteilung in Gruppen und die Bereitstellung von Handschuhen und Säcken. Natürlich erfolgt der Frühjahrsputz auf eigene Gefahr und unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln. Aus organisatorischen Gründen ist eine telefonische Voranmeldung hilfreich. Ansprechpartner sind für Bucha Dietmar König (Tel. 03671 – 629448, ab 20 Uhr) und für Hohenwarte Maja Gaster (0173 – 2326217) sowie Susanne Gräsel (036733 – 239157). Auch per Mail an fruehjahrsputz-hohenwarte@gmx.de sind Anmeldungen möglich. red.

