Führerschein-Umtausch: So funktioniert’s in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Auch die Menschen in Saalfeld-Rudolstadt, die noch einen Papier-Führerschein haben, müssen diesen umtauschen gegen die EU-Chipkarte.

Für alle Besitzer alter Führerscheine gilt die Pflicht zum Umtausch. Ab 16. August gelten wegen der Umtauschaktion leicht geänderte Öffnungszeiten in der Führerscheinstelle des Landkreises. Sie bleibt dann mittwochs zu. So sollen die ohne Publikumsverkehr anfallenden Arbeiten abgearbeitet werden können.

Der Umtausch der Papierführerscheine richtet sich nach dem Geburtsjahr des Inhabers, der Inhaberin. Im Moment gilt die Umtauschpflicht bis 19. Januar 2022 ausschließlich für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. Die Umtauschpflicht gilt nur für jene, die noch keinen Chipkarten-Führerschein haben. Deshalb werden derzeit nur die aktuell ablaufenden Papierführerscheine umgetauscht. Nach dem Stufenkonzept gelten folgende Jahrgang-Stichdaten:

1959-1964: bis 19. Januar 2022

1965-1970: bis 19. Januar 2024

1971 und jünger: bis 19. Januar 2025

Fahrerlaubnis-Inhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, haben Zeit und müssen den Führerscheine bis 19. Januar 2033 umtauschen.

Die Führerscheininhaber müssen für den Umtausch persönlich vorsprechen. Für alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Saalfeld-Rudolstadt ist die Führerscheinstelle des Landratsamtes in der Schwarzburger Chaussee 12 in Rudolstadt zuständig.

Für den Umtausch werden ein Pass und ein Passbild benötigt.