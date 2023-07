Führung durch die Schraubenfabrik Graba in Saalfeld

Saalfeld. Dieses Saalfelder Kleinod der Industriegeschichte wirkt, als hätten es die Arbeiter soeben für eine kurze Pause verlassen

Die Metallschraubenfabrik Graba in Saalfeld ist ein Kleinod der Industriegeschichte und gilt bundesweit als das einzige erhaltene Industriedenkmal dieser Art. Sie zeigt ein klassisches Fabriksystem um die Jahrhundertwende, in dem Schrauben aller Art hergestellt wurden. Die fast vollständig bewahrte Fabrik wartet auf mit einmaliger Ausstattung, zahlreichen Arbeitsmaschinen wie Drehautomaten, Schleif- und Bohrmaschinen sowie einem kompletten Büro mit Schreibtisch, Panzerschrank und Telefonanlage, Umkleidespinden und vielem mehr. 80 Jahre lang wurde in der Schraubenfabrik Saalfeld produziert. 1990 wurden die Maschinen endgültig abgestellt und die Maschinensäle so belassen, als hätten sie die Arbeiter nur zu einer kurzen Pause verlassen.

Freitag, 28. Juli, 18 Uhr, Grabaer Straße 1