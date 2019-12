Fünf Bewerber um Chefposten der VG Schiefergebirge

Eines ist schon vor der Kandidatenkür klar: Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schiefergebirge mit Sitz in Probstzella wird auch künftig einen Gemeinschaftsvorsitzenden haben, der in der Materie steckt und mit Zahlen umgehen kann. Fünf Bewerber sind am Freitagabend zur nichtöffentlichen Vorstellungsrunde ins Gräfenthaler Rathaus geladen. Mindestens zwei davon sind alte Bekannte.

Kreiskämmerer Ulf Ryschka, der am Dienstagabend in Saalfeld seinen siebten Kreishaushalt durch das Parlament bekam, hatte schon früher Veränderungsabsichten zu erkennen gegeben. So bewarb er sich im März vorigen Jahres um das Amt des VG-Chefs in Hermsdorf, scheiterte bei der Wahl allerdings knapp. Zu den Gründen wollte sich Ryschka, der lange Jahre für die SPD im Stadtrat seiner Heimatstadt Kahla saß, seinerzeit nicht äußern. Von Hermsdorf aus war der 50-Jährige 2013 ins Landratsamt nach Saalfeld gewechselt, wo er sich unter 20 Bewerbern als Kreiskämmerer durchsetzte.

Ebenfalls unter den Kandidaten um den Chefposten in der VG Schiefergebirge findet sich Robert Heerwagen, aktuell geschäftsleitender Beamter der VG. Einschlägig qualifiziert, bestätigte auch er gegenüber OTZ, seinen Hut in den Ring geworfen zu haben. Um eine Einschätzung seiner Chancen gebeten, sagt Heerwagen kurz: „Ich bin eben einer der Bewerber. Das wird sich am Dienstag zeigen“.

Dann nämlich wählt die Gemeinschaftsversammlung, in der Vertreter aller drei VG-Gemeinden sowie deren Bürgermeister sitzen, den Neuen auf dem Chefsessel. Beginn des öffentlichen Teils ist 19 Uhr, wiederum im Rathaus Gräfenthal.

Aktuell führt Gräfenthals Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) kommissarisch die VG. Der Posten war vakant geworden, weil die Amtszeit des ehrenamtlichen wirkenden VG-Chefs Sven Mechtold (SPD, auch Bürgermeister Probstzella) Anfang Oktober endete. Da alle drei Kommunen keine hauptamtlichen Bürgermeister mehr haben, muss laut Kommunalordnung zumindest der VG-Vorsitz hauptamtlich sein. Wehr zufolge stammen die Bewerber bis auf einen „aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometern“. Mehr dürfe er noch nicht lüften.