Fünf Tage Kirmes und Reitturnier in Bucha

Bucha. Zum Auftakt gibt es einen Lampionumzug durch Bucha

Ab Donnerstag sind im Unterwellenborner Ortsteil Bucha gleich fünf Tage Kirmes geboten. Start ist am Donnerstag bereits um 17.30 mit dem Bergen der Kirmes am Teich, wo man auch schon Roster und Getränke genießen kann. Für 18 Uhr wird zur Andacht in die Kirche geladen, ab 19 Uhr folgen Fackel- und Lampionumzug, der Bieranstich mit dem Männerchor „Harmonie“ in der LPG-Festhalle und um 19.30 Uhr ein Vortrag über Preßwitz, das im Hohenwarte-Stausee versunkene Dorf, aus dem etliche Familien nach Bucha umgesiedelt wurden.

Höhepunkte am Freitag sind um 16 Uhr ein Auftritt des Groß-Buchaer Carnevalsclubs auf dem Goßwitzer Sportplatz, gefolgt um 17 Uhr vom traditionellem Fußballderby Unter- gegen Oberdorf und der nachfolgenden Party mit DJ Tonstörung Reloaded.

Am Sonnabend wird mit einem Chortreffen in der Agrarhalle ab 14 Uhr die 30 Jahre bestehende Sängerfreundschaft mit dem Männergesangsverein Cäcilia 1853 Wankum (Nordrhein-Westfalen) und zugleich 110 Jahre Chorgesang in Bucha gefeiert. Ab 21.30 Uhr wird zum Kirmestanz mit „The Fakez Rock Corporation“ gebeten.

Der Sonntag lockt mit Frühschoppen, Kirmeskegeln, Kinderbelustigung und Traktorentreffen ab 10 Uhr, der Traktorenparade um 13 Uhr sowie allerlei Leckereien auf dem Festplatz und in der Festhalle. Bevor am Montag gegen 12 Uhr die Kirmes wieder versenkt wird, gibt es ab 9 Uhr noch einen musikalischen Frühschoppen im Gasthaus Kanis.

Zudem findet am Samstag und Sonntag noch ein Dressurturnier des Pferdesportvereins Bucha mit 19 Prüfungen bis zur schweren Klasse statt, wobei es am Samstagabend zur Kür mit Musik unter Flutlicht kommt.