Für Himmelfahrt das erste Event am Alter geplant

Jigger-Chef Markus Truppel schaut optimistisch auf Christi Himmelfahrt, Donnerstag, den 13. Mai. Bereits jetzt wirbt er für Live-Musik und Drinks am Saalthal/Alter.

„Es ist generell so, dass wir mehr sind als nur eine Bar. Wir haben auch einen Event-Service für Feierlichkeiten und Feste, aber man kann sich derzeit kaum dazu äußern, was ab welchem Zeitpunkt wieder möglich sein wird“, sagt Markus Truppel. Wegen der Planungsunsicherheit habe man das Event, das für Himmelfahrt angedacht ist, so geplant, dass es umgesetzt werden kann, sofern keine strafferen Regeln aufgestellt sind. Ein Bestandteil davon ist der To-Go-Verkauf an der Bar.

Auf diese Weise können beispielsweise Wandergruppen oder Familien, die sich am Wasser aufhalten, an der Bar ein Getränk oder Snacks holen. Bereits im vergangenen Jahr sei der To-Go-Verkauf gut angenommen worden.

Zu Himmelfahrt sollen außerdem „D‘ Mützen“ Live-Musik bieten. „Wir hatten sie schon zwei Mal bei uns und sie kamen wirklich sehr gut an. Gerade auch in dieser Zeit freuen sie sich sehr auf die Veranstaltung.“

Diese flexible Variante sei aktuell die greifbarste für den Jigger-Inhaber. „Im vergangenen Jahr haben wir es komplett ausfallen lassen, weil für uns das Risiko zu hoch war. Es wusste außerdem keiner, was passieren wird.“ Mit einem Hygienekonzept und markierten Abständen sei man nun auch auf alles weitere eingestellt. Die Erfahrungen vom vergangenen Sommer helfen bei der Umsetzung für den Start in diese Saison. „Wir hatten wenige kleine Events 2020, die aber gut funktioniert haben.“