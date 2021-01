Für jeden Verstorbenen eine Kerze auf dem Saalfelder Markt

Saalfeld. Saalfelderin will daran erinnern, dass hinter kalten Zahlen Menschen und Schicksale stehen.

Es sind 155 Kerzen, die so aufgestellt sind, dass sie die Worte „Sie fehlen“ ergeben. Am Freitagabend stellt Kristin Köferstein-Moritz gemeinsam mit einigen Freundinnen Grablichter auf dem Saalfelder Marktplatz auf. Jedes Licht steht für einen Menschen, der in Verbindung mit Covid-19 im Landkreis verstorben ist. Für sie ist es ein Statement.