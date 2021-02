Fußgänger in Saalfeld nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Donnerstag fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Hyundai auf dem Neumühlenweg in Saalfeld in Richtung der Schokoladenfabrik. In diesem Moment lief ebenfalls ein 24-jähriger Fußgänger den rechten Fahrbahnrand in diese Richtung entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrer und dem Fußgänger, sodass Letzterer leicht am Bein verletzt wurde.

Der 24-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei in Saalfeld hat die Ermittlungen zu den Umständen, welche zu dem Unfall führten, aufgenommen. Möglich Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 03671-560 zu melden.

