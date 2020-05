Rudolstadt . Eine Frau wurde in Rudolstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Fußgängerin bei Unfall in Rudolstadt schwer verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußgängerin bei Unfall in Rudolstadt schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es laut Polizei auf der Marktstraße in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Eine 79-jährige Fußgängerin hatte die Absicht, die Straße aus Richtung Galeria in Richtung Große Allee zu überqueren und betrat die Fahrbahn während sich von rechts ein Auto aus Richtung Anton-Sommer-Straße näherte.

Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und musste mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Jena verflogen werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich behandelt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Weitere Polizeimeldungen aus Ostthüringen