Gänse-To-Go, Dry-Aged-Fleisch, Weihnachtsbraten: Essen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

An Weihnachten auswärts essen, ist nicht möglich. Aber viele Gaststätten bieten Speisen rund um Weihnachten und Silvester "to go" für daheim an.

Der Weg in ein Restaurant ist an den Weihnachtsfeiertagen in diesem Jahr nicht möglich. Einige bestellen ihr fertiges Essen dennoch in ihrem Lieblingslokal oder aber sie müssen selbst an den Herd.

"Die ganz traditionellen Gerichte gehen immer, Weihnachtsgänse und Enten zum Beispiel", sagt Dirk Lindig von der Landfleischerei Lindig in Dobian, die auch eine Filiale in der Saalfelder Innenstadt hat. Was in diesem Jahr aber auch besonders heraussteche, seien Grillartikel, wozu ihr Dry-Aged-Fleisch

zähle. "Dafür stehen die Leute bei uns Schlange", sagt Dirk Lindig. "Es gibt viele, die erzählen, dass sie in kleiner, gemütlicher Runde den Grill anwerfen." Ein bisschen komplizierter darf es aber auch gern sein. In diesem Jahr werde auffällig häufig nach der richtigen Zubereitung gefragt, wie Dirk Lindig von

seinen Beobachtungen berichtet. "Nicht, dass wir es versauen", zitiert er die Kunden, die in diesem Jahr selbst kochen möchten. "Wir sagen meist, dass man bei einem guten Stück Fleisch kaum etwas falsch machen kann", erzählt er freundlich lachend.

Menschen sind bereit, auch teure Produkte zu kaufen

Gerade für Heiligabend sind auch Wiener und Weißwürste sehr gefragt. "Wir haben noch genug da und sind bis Heiligabend 13 Uhr da", macht Dirk Lindig Mut für Last-Minute-Käufer. Abstriche gibt es nur bei Gänsen. "Eine oder zwei haben wir davon nur noch."

Enten und Gänse für Weihnachten gab es auch im Landkulturhof "Glücksbringer" in Kirchremda. Wie Steffi Hartwig erzählt, sind bereits Mitte Dezember alle 300 Stück verkauft gewesen. Was ihr dabei auffällt: "Den Leuten ist der Preis egal. Wir sind nicht gerade günstig, weil bei uns alles Handarbeit ist, aber die Menschen sind bereit, für gute regionale Produkte auch zu bezahlen." Nach der Zubereitung fragen sie auch ab und zu, aber "meistens holen ohnehin die jungen Leute die Gänse ab und die Großeltern bereiten sie zu. Sie wissen noch, wie es geht."

Ähnlich ausgebucht geht es auch bei den "Fertiggerichten" zu. Wie Ratskeller-Chefin Martina Zahn erzählt, gingen gerade die Gänse-To-Go weg "wie warme Semmeln. Gut gehe in diesem Jahr auch ein weiterer Klassiker: die Entenkeule. "Wir haben aber auch etwas Modernes im Angebot: Kalbsbäckchen mit Wintergemüse - das ist sogar noch für Kurzentschlossene verfügbar", sagt Martina Zahn.

