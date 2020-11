Galgenfrist für Zirkus Renz

Die Zirkusfrage vom Ringelteich ist noch ungeklärt: Am Montag hat die Stadt der seit gut einem Jahr festsitzenden Rostocker Schaustellerfamilie Strom und Wasser abgestellt. Zum Monatsende ist auch der Pachtvertrag ausgelaufen, Verlängerung nicht geplant. Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) spricht offen von einem Druckmittel. „Sonst tut sich gar nichts“, befürchtet er. „Wir haben noch Trinkwasservorräte und uns ein Stromaggregat besorgt, für das wir wiederum Diesel brauchen“, sagt Zirkuschefin Martina Renz.

Die Maßnahme findet sie trotzdem unmöglich: „Die wollen uns mit aller Macht vom Platz und aus dem Landkreis haben“, ärgert sie sich. Auch die Kommunikation mit Wehr sei mangelhaft. Der wird seinerseits noch deutlicher. „Sie werfen ein schlechtes Licht auf die Stadt, haben sich nie wirklich bemüht, wegzukommen. Wir können diese Untätigkeit nicht noch unterstützen“. Und weiter: „Das Ganze geht jetzt seit Monaten und ist ein klarer Fall von Insolvenzverschleppung!“.

Geld für Sprit und Tüv soll beschafft werden

Inzwischen ist der Fall zur Chefsache geworden, denn vorgestern trafen sich auf Initiative von Landrat Marko Wolfram (SPD) er, der Bürgermeister, Jobcenter-Chef Jens-Uwe Kremlitschka und Martina Renz mit Sohn zur Aussprache im Rathaus. Das Jobcenter zahlte die Platzmiete, die Energiekosten Familie Renz selbst.

Im Ergebnis des Termins könnte die Abreise der Renzens in ihre Rostocker Heimat tatsächlich näher rücken. „Wir haben klargestellt, dass die Pacht beendet ist, und gesagt, sie sollen sich ein anderes Winterquartier suchen“, so Wehr. Das sei aber schwierig, da dem Zirkus nicht nur das nötige Spritgeld fehlt, sondern die Tournee-Lkws auch keinen Tüv mehr haben. Nun wollen Wehr zufolge das Jobcenter, der Landrat und er persönlich die entsprechenden Mittel beschaffen. „Das müsste natürlich keiner von uns tun, ist aber die einzige Möglichkeit, den Teufelskreis endlich zu durchbrechen“, meint er.

Laut Martina Renz habe sich die Stadt standhaft geweigert, Strom und Wasser wenigstens übergangsweise wieder anzustellen. „Uns wurden zwei Alternativen gegeben, entweder Abreise oder sie machen uns die Hölle heiß“, sagt sie. Auch hätten sie ein mögliches Winterquartier in Rudolstadt in Aussicht gehabt, doch sei jemand bei dem privaten Eigentümer aufgetreten und hätte ihm davon abgeraten. „Davon weiß ich nichts, ich habe mit niemanden in Rudolstadt gesprochen“, sagt Wehr. Eine Anwältin aus Pößneck betreut die Familie.

Anzeige wegen Landfriedensbruch denkbar

Als quasi letztes Mittel könnte eine Anzeige wegen Landfriedensbruch erfolgen, da sich die Familie seit 1. November streng genommen widerrechtlich auf dem Platz aufhält. Wehr will den Schaustellern aber noch eine Abreisefrist bis Anfang Dezember einräumen. „Falls sie auf Zeit spielen sollten, behalten wir uns diesen Schritt aber vor“, so Wehr. Nun muss die Familie zeitnah den genauen Zielort und Zeitpunkt ihrer Abreise dem Jobcenter benennen, damit die Kosten kalkuliert werden können. Kremlitschka selbst war gestern telefonisch nicht mehr zu erreichen. „Wir sind noch in Verhandlungen“, sagt Martina Renz dazu.

Die Matriarchin dankt allen Bürgern aus Gräfenthal und von auswärts, die den Zirkus unterstützt haben, etwa mit Futterspenden. „Besonderer Dank gilt Hella Ritter aus Probstzella, die sich sehr für uns eingesetzt hat. Wir freuen uns nach wie vor über jede Unterstützung“, sagt sie.