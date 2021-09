Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt wählen neuen Vorstand

Rudolstadt Mit einem halben Jahr Verspätung wegen der Pandemie kann der 10. Gärtnertag nun durchgeführt werden

Der 10. Gärtnertag der Gartenfreunde Saalfeld-Rudolstadt e.V. mit Neuwahl des Kreisvorstandes sollte eigentlich bereits im März stattfinden. Auf Grund der Pandemie blieben die Vorstandsmitglieder nun aber bis zur Neuwahl im September in Amt. Dabei ist der alte Vorstand weitgehend identisch mit dem neuen: 1. Vorstandsvorsitzender bleibt Reinert Buchbach, 2. Vorsitzender Wilfried Gille und Schatzmeisterin Carina Vogel.

Die Delegierten freuten sich bei der Versammlung in Rudolstadt nicht nur darüber, dass das Gesundheitsamt das Hygienekonzept genehmigt hatte, sondern auch über die Teilnahme von Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) sowie des Redakteurs einer Fachzeitschrift.

Reinert Buchbach ging in seinem Rechenschaftsbericht intensiv auf positive und negative Ereignisse ein und versuchte, den Delegierten das Kleingartenwesen in all seiner Vielfalt darzustellen. Es folgte die Darlegung des Rechenschaftsberichtes 2020 und des Finanzplanes 2021 durch die Schatzmeisterin Carina Vogel. Die Kassenprüfer bestätigten die Richtigkeit der Finanzen in ihren Ausführungen. Fachberater Thomas Müller nahm kritisch die diesjährige Gartenbegehung in 25 Kleingartenanlagen in seinen Ausführungen unter die Lupe. Diese wurden durch Bilder und Text in einer Präsentation unterstützt.

Auch in diesem Jahr konnten drei Kleingärtner ausgezeichnet werden, die sich für ihren Verein oder den Verband ganz besonders engagierten. Eine Ehrenurkunde des Kreisverbandes erhielt Vorstandsmitglied Dieter Adamus. Die Ehrennadel in Bronze ging an Karin Hercher vom KGV „Am Schießplatz“ und Gerhard Schönefeld vom KGV “2. Flutgraben“.

