Geänderte Öffnungszeiten beim Zaso in Pößneck

Pößneck. Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) in Pößneck bleibt vom 24. bis 31. Dezember dieses Jahres geschlossen, ebenso fast alle Wertstoffhöfe sowie das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe, heißt es in einer Mitteilung. Der von der Firma Ökus in Unterwellenborn betriebene Wertstoffhof habe zwischen den Feiertagen geänderte Öffnungszeiten, nämlich am 28. und 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus bleibe der Wertstoffhof im Neustädter Ortsteil Neunhofen am Samstag, 2. Januar, geschlossen. Alle anderen Wertstoffhöfe im Zaso-Gebiet hätten hingegen an diesem Tag regulär geöffnet.

Die neuen Marken, Aufkleber und Säcke können in den bekannten Müllmarkenverteilstellen vor Ort oder in der Geschäftsstelle in Pößneck erworben werden. Eine unkomplizierte und vor allem kontaktfreie Möglichkeit bietet der Markenshop auf der Internetseite www. zaso-online.de oder aber die Bestellung per Zaso-App, die ebenfalls auf der Webseite des Zweckverbandes zum Download zur Verfügung steht. Ungültige Banderolen und Zaso-Abfallsäcke sowie Aufklebemarken für Altfenster und -türen können der Mitteilung zufolge bis zum 30. April 2021 in den Müllmarkenverteilstellen umgetauscht werden. Darüber hinaus sei der Umtausch in der Zaso-Geschäftsstelle jederzeit und ohne zeitliche Begrenzung möglich.

Bürger sollten derzeit ihre Abfallentsorgung reduzieren

In Anbetracht der derzeitigen Pandemie-Situation bittet der Zaso nochmals alle Bürger, die Abgabe kostenpflichtiger Abfälle auf der Wiewärthe zu reduzieren, nur auf das Notwendigste zu beschränken beziehungsweise auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Dies betreffe auch die Abgabe von Sperrmüll und Schrott auf den Wertstoffhöfen.

Durch die täglich neuen behördlichen Bestimmungen könne es außerdem auch zu Schließungen von Abfallentsorgungsanlagen kommen. jv