Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebirgsschweißhündin „Mona“ seit einer Woche vermisst

René Schiffner, Jäger aus Jena, vermisst seinen Jagdhund „Mona“. Die Bayerische Gebirgsschweißhündin ist seit dem Nachstellen eines Wildschweins am 9. November abgängig. Wie ihr Herrchen mitteilt, fehlt seit dem Routineeinsatz im Raum Reichenbach/Schaderthal/Unterloquitz, bei dem sie sich losriss, um das davonrennende Wild zu stellen, von dem knapp zwei Jahre alten Tier jede Spur. Mona ist voll ausgebildet und „sehr gut erzogen“, so ihr Halter. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf, sie wiederzusehen“, sagt der 41-Jährige. Tierheime und -ärzte der Region, Rettungsleitstelle und Deutsche Bahn sind informiert. An Monas „Fluchtort“ abgelegte Kleidungsstücke kontrolliert Schiffner täglich in der Hoffnung, sie findet noch zurück. Wer Mona gesehen hat oder gar aufgenommen hat, möchte sich bitte bei René Schiffner unter Tel. 0177/5107136 melden.