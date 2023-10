Gedanken zur Woche: Bewahre uns vor Verwirrung

David Wolf, Pfarrer in Saalfeld, über die Lage im Nahen Osten und wo man dennoch Hoffnungsschimmer findet.

„Jona antwortete: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr: Du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können - und außerdem so viel Vieh?“ (Jona 4,9b-11)Das Buch Jona der Bibel erzählt von Gottes Auftrag: Der Prophet Jona soll der Stadt Ninive, die für das Böse und alles Feindliche steht, die Zerstörung ankündigen. Doch Gott hat wiederum Erbarmen, da er sieht, dass sie umkehren von ihrem bösen Weg und der Gewalt. Doch Jonas Zorn endet nicht.

Doch wie findet berechtigter Zorn, nach erfahrener Unmenschlichkeit und Leid, wieder zum Leben zurück? In diesen Tagen der Gewalt im Nahen Osten, sehen viele im Anderen das Böse und kündigen ihm die Zerstörung und Vernichtung an. Dort scheint kaum eine Perspektive, dem Anderen ein Recht auf Leben zuzusprechen. Bei all der Verunsicherung, ist für mich das Buch Jona wie ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die katholischen Christen haben es in diesen Tagen gelesen. Die Juden lesen vom Propheten Jona und seinem Zorn am Versöhnungsfest Jom Kippur und auch die Muslime kennen den Propheten Jona (Yunus) aus dem Koran. Dieser Prophet Jona kann uns Menschen immer wieder in Erinnerung rufen, dass es neben all dem Bösen auch viele Menschen gibt, die das Gute suchen. Diese Menschen sind in Gefahr im Kampf gegen das Böse unter die Räder zu kommen.

So wird in diesen Tagen ein Gebet umso aktueller, was im katholischen Gottesdienst im Anschluss an das Vaterunser gebetet wird: „Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung …“