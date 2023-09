Gedanken zur Woche: Was kann uns erfüllen?

Christina Weigel, Pfarrerin in Saalfeld, über den Monat September und der Suche nach dem „Leben in Fülle“.

Septemberzeit ist Schöpfungszeit. Die Idee geht zurück auf die Idee des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Dimitros I. Er gab 1989 den Anstoß, den 1. September als einen Tag der Bewahrung der natürlichen Schöpfung zu begehen.

Ich war 2007 Mitglied der Arbeitsgruppe, die das erste Andachtsheft und mögliche Traditionen für unsere Evangelische Kirche in Mitteldeutschland zur jährlichen Schöpfungszeit erdachte und veröffentlichte. Mich motiviert dieser Monat und ich gestalte ihn theologisch und persönlich besonders Schöpfungs-Klima-bewusst.

Wir feiern Anfang September den Schöpfungsgottesdienst in unseren Ortsgemeinden. Das erste Mal findet er zum Auftakt der Schöpfungszeit ökumenisch als zentraler Eröffnungsgottesdienst statt: Sonntag, 3. September um 15 Uhr auf dem Theaterplatz in Erfurt (bei Regen in der St. Severi-Kirche).

Suche nach dem „Leben in Fülle

Gerade bekommt die materielle Fülle einen Dämpfer. Die allzeitige Verfügbarkeit von Allem ist keine Selbstverständlichkeit (mehr). Bei all der Bitterkeit, die diese Situation hinterlassen kann, fragen wir: Was kann unser Leben wirklich erfüllen? Was bedeutet Fülle auf den zweiten ehrlichen Blick? Im September suchen wir als Kirchen in Deutschland und Europa bewusst nach Wegen, einen Einklang herzustellen zwischen unserer materialistischen Welt und dem konfessionsübergreifenden christlichen Auftrag, Gottes Schöpfung zu bewahren, Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen.

Wir stellen uns den unbequemen Fragen. Weshalb?… „weil der Glaube an Gott, Menschen bewegt, mutige Schritte zum Schutz der Schöpfung zu gehen und sich ihrer Verantwortung der Bebauung und Bewahrung zu stellen.“

Machen wir uns also auf die Suche nach dem „Leben in Fülle“. Daraus wächst Kraft und Motivation für konstruktive und verbindende Antworten auf die September-Fragen, die alle bewegen und besorgen.