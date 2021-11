Gedenken in Rudolstadt an 9. November 1938

Rudolstadt. Am Denkmal für die Opfer des Faschismus legten Vertreter der Stadt und Vertreter von Vereinen Gebinde und Blumen nieder.

Am Dienstag trafen sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rudolstadt, um der Opfer des Holocaust und der Pogromnacht vom 9. November 1938 zu gedenken. Am Denkmal für die Opfer des Faschismus legten Vertreter der Stadt und Vertreter von Vereinen Gebinde und Blumen nieder.

In seiner Rede sprach Daniel Starost davon, dass Gedenken immer mit Inhalt verbunden sein muss, damit es auch ein lebendiges Erinnern ist und keine Pflichtveranstaltung. Er verwies auch auf die neuen Möglichkeiten des Gedenkens, wie zum Beispiel die aktuelle Anne-Frank-Ausstellung in der Schillerschule und das Projekt des Theaters Rudolstadt zum Thema „Kein Schlussstrich!“.

Auch in den nächsten Jahren werde man dafür sorgen, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten und an die Opfer gedacht wird. „Das ist ganz besonders wichtig, da es nach wie vor menschenfeindliche und rassistische Übergriffe und Straftaten auch in Rudolstadt gibt“, erklärte Starost.