Geduld ist nicht grenzenlos

Zeugnisse hat es in dieser Woche für ein paar Tausend Schüler im Landkreis gegeben. Doch wovon legen sie eigentlich Zeugnis ab? Von ein paar Präsenzstunden zu Beginn und am Ende des Schuljahres? Von der Fähigkeit der Eltern, ihre Halbwüchsigen trotz der pandemischen Einöde halbwegs bei Lernlaune zu halten? Von der Schockstarre des staatlichen Bildungswesens, das keine Sekunde in der Lage war, technisch, didaktisch und personell die Anforderungen eines Distanzunterrichts zu erfüllen, wie man ihn in der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts erwarten würde? Es ist ja ganz hübsch, wenn der Thüringer Bildungsminister im Nebel auf Sicht fährt, wichtiger wäre es, dass es an den Grundschulen mehr als einen Internetanschluss im Sekretariat gibt, dass es Administratoren gibt, die sich mit Netzwerken auskennen, und Weiterbildungsangebote für Pädagogen, die zu jung für die Rente sind, aber zu alt, um sich in einem Chatroom zurecht zu finden.

Hinter all das könnte man nach diesem Schuljahr, das eh nicht zu retten ist, einen Haken machen. Ist halt dumm gelaufen, konnte ja keiner wissen mit diesem Corona. Wäre da nicht der Verdacht, dass sich nach sechs Wochen Sommerferien, in denen die gestressten Akteure mal durchatmen können, rein gar nichts geändert haben wird.

Wer der Meinung ist, die Geduld der Eltern, die in den Monaten des Lockdowns zweifellos den Hauptteil der Bildungs- und Betreuungslast trugen, sei grenzenlos, der könnte sich im Herbst schnell getäuscht sehen, wenn dem Staat wieder nichts anderes einfällt, als Schulen zu schließen, ohne funktionierende Alternativen anzubieten. Noch ein verlorenes Jahr kann sich diese Schülergeneration nämlich nicht leisten. Und dieses Land auch nicht. Schönes Wochenende!