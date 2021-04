Gefährliches Überholmanöver auf ausgebautem Abschnitt der B 88 bei Zeutsch

Nach Passieren der Ortslage Zeutsch beginnt in Richtung Uhlstädt ein bereits fertiger Abschnitt der ausgebauten B 88. Auf dem folgenden dreispurigen Abschnitt ereignete sich am Donnerstag das gefährliche Überholmanöver.

Zeutsch/Uhlstädt Kombi überfährt Sperrstreifen und rast an Fahrzeugschlange vorbei - in der Folge kommt es zu einem Unfall zwischen zwei anderen Pkw

Ein gefährliches Überholmanöver, das womöglich den Tatbestand der Verkehrsgefährdung erfüllt, ereignete sich am Donnerstag gegen 14 Uhr bei Zeutsch. Darüber informierte am Freitag die Saalfelder Polizei.

Zu der Zeit überholte ein Pkw mehrere Lkw und Pkw auf einem bereits ausgebauten, zweispurigem Teilstück der B 88 zwischen Zeutsch und Uhlstädt in Richtung Rudolstadt. "Obwohl die linke Fahrspur endete, überholte der Pkw weiter und überfuhr unter anderem eine Sperrfläche. Dementsprechend mussten Fahrzeuge im Gegenverkehr und Fahrzeuge, die überholt wurden, Gefahrenbremsungen einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", berichtete ein Polizeisprecher. In der Schlange der überholten Fahrzeuge sei es in der Folge zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Personen wurden dabei nicht verletzt, ein Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen bzw. Geschädigte, die ebenfalls von dem gefährlichen Überholmanöver betroffen waren oder Angaben zu dem überholenden Pkw, möglicherweise ein Kombi der Marke Mercedes oder Audi, machen können. Hinweise werden erbeten an den Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de).