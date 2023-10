Gefahr für die Gesundheit: Amt warnt vor Blaualgen im Hohenwartestausee

Saalfeld Direkter Wasserkontakt soll möglichst vermieden werden - Bakterien können Probleme bei Mensch und Tier auslösen.

In den Sommermonaten kam es in der Bleilochtalsperre zu einer sehr hohen Cyanobakterienkonzentration (Blaualgen). Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises hatte daraufhin ein Badeverbot ausgesprochen. Durch den Durchfluss der Saale wurden die Bakterien auch in die Hohenwartetalsperre eingespült. "Die Hohenwarte-Talsperre führt derzeit sehr wenig Wasser und daraus ergibt sich eine hohe Konzentration an Bakterien", heißt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes in Saalfeld.

Magen-Darm- oder Kreislaufprobleme möglich

Cyanobakterien bildeten Giftstoffe, die Magen-Darm- oder Kreislaufprobleme bei Menschen hervorrufen können, aber auch bei Tieren, vor allem bei Hunden. "Das Landratsamt warnt deshalb aktuell vor dem direkten Wasserkontakt an der Hohenwarte-Talsperre, insbesondere dem Trinken", so Peter Lahann, Leiter des Presse- und Kulturamtes im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt. Das gelte für Mensch und Tier.