Gefahr für die Reifen: Metallteile liegen auf Fahrbahn in Saalfeld

Saalfeld. In Saalfeld lagen mehrere kleine Metallteile auf einer Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Personen, an deren Fahrzeugen die Reifen beschädigt wurden.

Am Donnerstagnachmittag erreichte die Polizei der Hinweis über mehrere kleinere Metallteile, die auf der Rudolstädter Straße in Saalfeld auf Höhe des Autohauses liegen sollen. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Die Polizei sperrte daraufhin die Straße und ließ die Fahrbahn reinigen. Es könnte sein, dass nun mehrere Fahrzeuge Schäden an den Reifen haben könnten. Die Polizei sucht nun nach eventuell Geschädigten und Zeugen, welche Angaben machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560.

