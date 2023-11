Gefeierte Pianistin kehrt mit Chopin zurück nach Saalfeld

Saalfeld Drittes Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker erklingt am Freitag und Sonnabend im Meininger Hof

Für die Pianistin Olga Scheps ist es eine Rückkehr an eine Spielstätte, in der sie schon mehrfach gefeiert wurde: Im 3. Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker am Freitag, 24. November, und am Samstag, 25. November, jeweils um 19.30 Uhr spielt sie im Meininger Hof Saalfeld das Klavierkonzert Nr. 1 von Frederic Chopin.

Das Werk wurde 1830 komponiert und stieß aufgrund der vermeintlich unausgereiften Instrumentierung auf Kritik. Doch Chopin wollte explizit nicht die Orchester-Tradition Beethovens fortsetzen und rückte stattdessen den Solisten und Virtuosen in den Mittelpunkt seines ersten Klavierkonzertes. Er widmete es Friedrich Kalkbrenner, einem der größten Pianisten seiner Zeit. „Unaufführbar?“ ist das 3. Sinfoniekonzert überschrieben.

Nach der Uraufführung ein Publikumsrenner

Der Titel nimmt auch anderweitig historischen Bezug: Als die Wiener Symphoniker die 6. Sinfonie von Dvořák 1880 uraufführen sollten, weigerten sie sich, die Musik zu spielen. Nicht etwa, weil sie schlecht oder unspielbar war, sondern aus ganz anderen Gründen. Dvořák war Slawe, und die Wiener wollten schlichtweg nicht die Komposition eines Slawen vortragen. Das Werk kam dann in Prag zur Uraufführung und avancierte zum Publikumsrenner. Auch weil der Komponist in seine Sinfonie Tanzelemente und an Volkslieder angelehnte Themen einbrachte. Die Leitung des 3. Sinfoniekonzerts liegt in den Händen des jungen tschechischen Dirigenten Robert Kružík.

Karten für das 3. Sinfoniekonzert der Thüringer Symphoniker sind erhältlich an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de.