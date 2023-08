Geflügelpest rückt Saalfeld-Rudolstadt gefährlich nahe

Saalfeld/Sonneberg/Coburg Nach dem Fund toter Wildgänse am Goldbergsee in Coburg reagiert jetzt das Landratsamt in Sonneberg

Gefährlich nahe rückt derzeit die Geflügelpest an Saalfeld-Rudolstadt. Nach dem Nachweis des Influenzavirus H5N1 bei zwei tot aufgefundenen Wildgänsen am Goldbergsee im fränkischen Coburg, hat jetzt auch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landratsamtes Sonneberg an die Einhaltung der festgelegten Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltungen im Landkreis Sonneberg erinnert.

Die beiden toten Tiere waren bereits am 26. Juli gefunden worden. Das Veterinäramt Coburg verweist darauf, dass im Landkreis Coburg Geflügelmärkte, Geflügelausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art verboten sind. Es sei weiterhin notwendig, in allen Geflügelhaltungen erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Zukauf von Geflügel über Märkte ist verboten

Für den Kreis Sonneberg bedeutet dies, dass die Eingänge zu den Geflügelhaltungen mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion zu versehen sind, vor jedem Betreten der Geflügelhaltung die Hände zu waschen und zu desinfizieren und Schutzkleidung anzulegen sind. Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler ist verboten. Geflügelausstellungen sind stark eingeschränkt und an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Zudem sollen die Bürger umgehend tot aufgefundene Wildvögel (Wassergeflügel, Greifvögel) der Veterinärbehörde melden.

Im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt hat man bisher auf eine entsprechende Allgemeinverfügung verzichtet. Der Landkreis Sonneberg beginnt zwischen Schmiedefeld und Lichte, also quasi direkt hinter der Stadtgrenze von Saalfeld.