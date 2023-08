„Gefühlsuhr“ entsteht in Stadtbibliothek Rudolstadt

In der Rudolstädter Stadtbibliothek erstellen Sophie, Lewin und Selma unter Anleitung von Marietta Awagjan eine „Gefühlsuhr“, bei der bestimmten Emotionen mit Bildern Ausdruck verliehen wird. Das Basteln war Teil zwei der Veranstaltung „Ohren gespitzt“ am Dienstagnachmittag. Zuvor wurde bei Tee und Gebäck der russische Kinderbuch-Klassiker „Der Dachs hat heute schlechte Laune“ auf Deutsch und Russisch vorgestellt. Etwa zehn Kinder waren zu dem Ferienangebot in Rudolstadt gekommen.