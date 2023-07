Rudolstadt/Saalfeld Über ein erschüttertes Grundvertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse und den nächsten Länderschwerpunkt des Rudolstadt-Festivals

Rüdiger Manig ist ein honoriger Mann. Geboren 1963, hat er quasi sein ganzes Berufsleben auf der Wetterwarte in Neuhaus am Rennweg zugebracht. In der einst höchstgelegenen Kreisstadt der DDR führt er seit fast 40 Jahren akribisch Buch über Temperaturen, Niederschläge, Luftfeuchte und andere Parameter.

Die Datensammlung ist ein wissenschaftlicher Schatz, der die monatlich in dieser Zeitung erscheinenden Witterungsrückblicke zur spannenden Lektüre macht. Für den Juni 2023, den einschlägige Leugner des Klimawandels gern als kühl und nass abgeheftet hätten, stellte Manig trocken fest: Es war der fünftwärmste Juni seit 1940 mit einer Abweichung von plus vier Grad Celsius zum langjährigen Mittel, 158 Prozent des üblichen Sonnenscheins und gut der Hälfte des erwartbaren Regens. Unterm Strich: der vierzehnte zu warme Juni in Folge! Merken Sie was?

Manigs Problem ist das vieler Wissenschaftler, nicht nur in seinem Heimatlandkreis Sonneberg. Das über Jahrzehnte vorhandene Grundvertrauen in das, was als fundierte Erkenntnis allgemein akzeptiert war, ist auf eine Weise erschüttert, dass ein wachsender Anteil der Bevölkerung nur noch das glaubt, was er glauben will. Nicht, weil er besonders schlau ist, sondern weil es bequemer ist, die eigene Sicht bestätigt zu bekommen, als sich mit konträren Argumenten auseinanderzusetzen. So werden Fakten durch gefühlte Wahrheiten ersetzt. Eine Verblödung, die politisch allen Populisten in die Hände spielt.

In Bezug auf das Wetter zum soeben begonnenen Rudolstadt-Festival gibt es eine privatempirisch absolut gesicherte Erkenntnis: Einzig der Länderschwerpunkt Kuba sorgt dafür, dass es bis zum Sonntag an der Saale heiß hergeht. Das ist 2024 bitte zu kontern – mit Grönland.

Schönes Wochenende!