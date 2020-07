Der Wanderstart am Barigauer Turm gehört zum Netz mehrerer Wanderstarts in der Region, die mit einem Bus verbunden sind.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geführte Wanderung zur Barigauer Höhe

Die zertifizierte Wanderführerin Claudia Trapp lädt für Sonntag, 5. Juli, zu einer Wanderung auf die Barigauer Höhe ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz am Barigauer Turm.

Vom Barigauer Turm zur „Güldenen Kirche“ und zurück gehe es mit Claudia Trapp jeweils am ersten Sonntag des Monats zwischen April und Oktober. Die Streckenlänge wird mit 6,5 Kilometern angegeben, als Dauer sind etwa vier Stunden veranschlagt, der Schwierigkeitsgrad lautet mittel bis schwer. Proviant für die Wanderung ist anzuraten, denn derzeit ist die Gaststätte am Turm nicht in Betrieb.

Die Kosten betragen zwölf Euro pro Person sowie fünf Euro für Kinder, Schüler und Studenten.