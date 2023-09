Gegen die Vereinsamung von älteren Menschen in Rudolstadt

Rudolstadt. Vorsitzende des Arbeiterwohlfahrt-Präsidiums informiert sich beim Kreisverband Rudolstadt über das Projekt „A.S.T.A.“ Was es damit auf sich hat.

­­­­­­­­­ Hoher Besuch bei der Awo in Rudolstadt: Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende des Präsidiums des Arbeiterwohlfahrt-Bundesverbands sowie Susanne Rindt, Leiterin Abteilung Engagementförderung des Awo Bundesverbandes machten im Rahmen ihrer Sommertour Stopp in Rudolstadt.

Konkret sei es bei ihrem Besuch um das Projekt „A.S.T.A. – Miteinander älter werden“, welches zur Einsamkeitsprävention für Menschen ab dem 60. Lebensjahr im Raum Rudolstadt-Schwarza angeboten wird, gegangen, heißt es in einer Mitteilung der Awo. Ebenfalls im Fokus stand der Bürgerpark an der Begegnungsstätte Kopernikusweg, der vergangenen Jahres mit dem Lotte-Lemke-Engagementpreis ausgezeichnet worden ist.

Gemeinsam mit Petra Rottschalk, Vorsitzende des Awo Landesverbandes Thüringen e.V. sowie des Awo Rudolstadt e.V. und Hans-Heinrich Tschoepke, Geschäftsführer der Awo Rudolstadt, stellte Christian Otto, Bereichsleitung für offene Jugend- und Familienarbeit, das Projekt „A.S.T.A,“, den Sozialraum und die Verbindung zum Netzwerk „STARK“ kurz vor. „Unser Landkreis ist auf dem Weg, zum zweitältesten Landkreis in Thüringen zu werden. Genau an diesem Punkt setzt das Projekt A.S.T.A. an. Unser Ziel ist es, dass Projekt nachhaltig aufzubauen und die soziale sowie gesellschaftliche Teilhabe voranzubringen“, so Christian Otto.

Als Anker des Projektes „A.S.T.A.“ gilt die bürgerschaftlich partizipative Gestaltung des Sportplatzes an der Schremsche. Im Zuge des „Schremschefest 2.0“ wurden dahingehend mehrere Beteiligungsverfahren statthaft. Abschließend stellte Ralf Appelfeller, Leiter des Quartiersmanagement Schwarz-Nord und Volkstedt-West die Awo-Begegnungsstätte und den Bürgerpark als Begegnungs- und Aktivitätsort vor.red