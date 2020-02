Geitersdorf: Willkommen in der „Kleinen Schweiz“

Ein bisschen sieht es hier aus wie im Allgäu, finden die Geitersdorfer. Sanfte Hügel, die bis zu 600 Meter hohen Muschelkalkberge, lauschige Wälder umgeben den Ort. „Deshalb heißt es auch ‚Kleine Schweiz’“, sagt Friedrun Höhn. 20 Jahre war sie hier Bürgermeisterin, holte in dieser Zeit zwei vordere Plätze im Wettbewerb „Schönstes Dorf“ nach Geitersdorf und zapfte erfolgreich Fördertöpfe an, zum Beispiel für die Sanierung des Gemeindehauses. Vor allem aber kennt sie sich mit der Geschichte des Ortes bestens aus. Sogar die LPG sollte bei der Gründung 1960 den Namen „Kleine Schweiz“ bekommen. „Aber das war dann doch nicht gewollt“, weiß Rudolf Hänold. Der 88-Jährige war damals dabei. Er ist Geitersdorfs ältester Einwohner. Mit ihm unter einem Dach wohnt die Jüngste im Ort, gerade fünf Monate alt.

Geitersdorf liegt zehn Autominuten von Rudolstadt entfernt. Fremde halten die ersten Häuser gleich am Abzweig von der Bundesstraße schon für den ganzen Ort. Aber die Stichstraße führt weiter, bis hin zu dem von Fachwerkhäusern und altem Baumbestand geprägten Dorf. Dahinter ist Schluss. Lediglich Wanderwege führen hinauf zum Hain. Und zu den legendären Heidelbeer-Plätzen, die einst halb Rudolstadt angelockt haben. „Das Gute ist, dass es hier keine Durchfahrtsstraße gibt. Da können die Kinder draußen spielen“, sagt Constanze Schößler.

Bauland gibt es hier nicht mehr

Die 38-Jährige „erbte“ das Amt der Bürgermeisterin 2014 von ihrer Mutter. Bei der letzten Ortsteilbürgermeisterwahl erhielt sie 97,3 Prozent der Stimmen. 87 Einwohner zählt der Ort, darunter 15 Kinder. „Das kann sich doch sehen lassen“, sagt sie und lacht. Junge Familien fühlen sich wohl hier. Aber wer jetzt auf den Geschmack kommt, den muss sie enttäuschen. Freie Grundstücke gibt es schon lange nicht mehr. Leider, wie sie findet.

Erstmals erwähnt wurde Geitersdorf um 1350. Aber Forschungen zufolge muss es schon früher hier Siedlungen gegeben haben. Der Legende nach erzählt man sich, dass sich einst an der Brücke unten an der Straße Räuber und Wegelagerer herumgetrieben haben sollen. Der Fürst soll gemeint haben, es seien nicht alles schlechte Menschen und man solle sie doch hier oben ansiedeln. So sei der Ort entstanden.

Zu DDR-Zeiten war Geitersdorf ein beliebtes Ausflugsziel der Rudolstädter. Das lag nicht nur an den leckeren Heidelbeeren und Pilzen in den Wäldern um den Ort. Das lag auch an der Gaststätte „Weidensee“ und dem Klavier spielenden Wirt. „Beide waren bekannt bis weit über die Ortsgrenze hinaus. Er hat immer Stimmung gemacht. Viele Rudolstädter sind regelmäßig dort eingekehrt. Frauentag wurde gefeiert bis in den Sommer“, erinnern sich die Geitersdorfer. Und: „Es war die erste Nichtrauchergaststätte weit und breit, trotzdem sind die Gäste immer wieder gekommen“. Anfang der 1990er Jahre war Schluss. Doch die Erinnerungen sind noch wach. Bis heute trifft man gelegentlich Auswärtige, die nach der Gaststätte fragen.

Gelebt haben die Geitersdorfer von dem, was die Natur bot. „Wir waren damals viele Leute, hatten aber nur kleine Flächen. Da musst du was anbauen, was Geld bringt“, meint Rudolf Hänold. Obst und Kräuter zum Beispiel. „Wir sind im Sommer mit 30 Zentnern Kirschen nach Rudolstadt auf den Markt gefahren. Dafür haben wir extra Urlaub genommen“, ergänzt Gerd Grau-Fröbel. Auch Kamille und Pfefferminze für die Teefabrik in Rudolstadt wurden angebaut.

Vorläufer von Amazon

Oder Medizinrhabarber. Der wuchs an der Straße zwischen Pflanzwirbach und Geitersdorf. Manch Fremder kam auf die Idee, sich hier zu bedienen. „Aber das hat er nur einmal gemacht. Die Wirkung war durchschlagend“, wissen die Geitersdorfer noch heute. Von der Landwirtschaft haben sie sich mehr und mehr verabschiedet. „Wir haben jetzt keine vierbeinigen Rindviecher mehr im Ort“, scherzen sie. Auch keine Schweine. In den Höfen gibt es heute noch Hühner, Kaninchen, Bienen, Schafe, Tauben.

Von einem Konsum verabschieden mussten sie sich nicht. Es hat nie einen gegeben im Ort. „Dafür gab es ein Bestellsystem für Milch. Einmal in der Woche wurde ein Einkaufszettel geschrieben und nach Ammelstädt in den Konsum gebracht. Von dort wurden die Lebensmittel per Kiste geliefert. Und ja, man hat dort auch an die Geitersdorfer gedacht, wenn es mal Bananen gab“, berichtet Carmen Engelmann. „Amazon wurde praktisch in Geitersdorf erfunden“, lacht Andreas Doberneck, ein Zugezogener, wie man hier sagt. Warum? „Wegen der schönen Frauen natürlich“, meint er. Tatsächlich ging es mehreren Männern so.

Gibt es etwas, das fehlt in Geiterdorf? „Schnelles Internet“, braucht man hier nicht lange zu überlegen. Das soll sich ändern. Seit gut einem Jahr ist Geitersdorf ein Ortsteil von Rudolstadt. Breitbandausbau steht oben auf der Agenda. „Die Kommunikation läuft gut“, sagt die Bürgermeisterin. Bestes Beispiel dafür ist der Kinderspielplatz. Der sollte eigentlich auf Grund kaputter Spielgeräte gesperrt werden. Das konnte verhindert werden, nun ist er schöner als je zuvor.

Die Geitersdorfer verdienen heute ihr Geld in Rudolstadt, Bad Berka, Weimar oder Ilmenau und anderswo. Im Ort gibt es zwei, drei Kleinst- und Nebengewerbe. Stolz ist man auf die Kirche. Sie wird gerade Stück für Stück restauriert. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr fertig werden“, so Pfarrer Markus Tschierschnitz. Unvergessen ist das Bild aus dem Jahr 2017, als das Gotteshaus verhüllt war wie einst der Reichstag. Aber anders als bei Christo handelte es sich dabei nicht um ein Kunstprojekt. Es ging den Holzwürmern an den Kragen. Auf jeden Fall soll in diesem Jahr hier wieder Konfirmation gefeiert werden. Und am Mittwoch vor dem Vogelschießen trifft man sich zum Gottesdienst mit dem Posaunenchor Rudolstadt. In diesem Jahr übrigens zum 20. Mal.

Pfingsten wird groß gefeiert

Was über all die Jahre geblieben ist, ist der Zusammenhalt im Ort. Als es darum ging, die Häuser wegen der neuen Auflagen mit biologischen Kläranlagen auszustatten, haben alle gemeinsam Hand angelegt. Genauso wie damals, 1906, als Geitersdorf einer der ersten Orte weit und breit war, der sich mit eigener Wasserleitung versorgt hat. Oder wie beim Feiern. Ja, darauf versteht man sich. Pfingstsonntag zum Beispiel findet immer das große Dorf- und Kinderfest statt. „Da sind ganz viele Einwohner mit eingebunden, anders geht es gar nicht“, sagt Constanze Schößler. „Jeder hat seine Aufgabe“. Die Fäden laufen zusammen beim Heimat- und Feuerwehrverein mit seinen 23 Mitgliedern. Ebenso zur Kirmes. Traditionell seit 30 Jahren spielen die Engerdaer Blasmusikanten zum Frühschoppen. „Das Besondere in Geitersdorf ist, dass da nicht nur die Männer hingehen, sondern alle, Alt und Jung, Männer und Frauen, Groß und Klein“, erzählt Carmen Engelmann.

„Egal was ansteht, wir versuchen immer, es gemeinsam anzugehen“, sagt Constanze Schößler. Dabei ist sie mit der Vereinsvorsitzenden Nadin Engelmann (35) ein gutes Team. „Ja, wir zwei Jung‘schen managen den Ort“, sagt sie und lacht.