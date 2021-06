Thomas Spanier über die Investition in einen „Wende-Verlierer“.

Arbeiterschließfächer – so nannte man zu DDR-Zeiten Appartementwohnungen wie in der Trommsdorffstraße 10 in Rudolstadt. Sechs mal sechs Meter im ferngeheizten Sechsgeschosser, Bad, Küche, Wohn- und Schlafraum in einem. Quadratisch, praktisch, gut. Nach der Wende änderte sich das Wohnklientel.

Wer Arbeit hatte und es sich leisten konnte, zog weg. Ins eigene Heim oder in eine angenehmere Wohngegend. Zurück blieben die Verlierer der Wende: Langzeitarbeitslose, Menschen mit Suchtproblemen und anderen Handicaps, ergänzt durch Zugereiste, die auf dem Weg in ein schöneres Leben erst Sprach- und andere Barrieren überwinden müssen. Aus dem Arbeiterschließfach wurde ein sozialer Brennpunkt mit Tafel-Ausgabestelle um die Ecke.

Es kann der RUWO, aber auch der WGR, die an der Umgestaltung von Volkstedt-West ebenso engagiert beteiligt ist, nicht hoch genug angerechnet werden, dass man den Stadtteil, in dem potenziell jede Menge Lebensqualität steckt, nicht sich selbst überlassen hat. Die Trommsdorff 10 zeigt wie das benachbarte Quartier Paganinistraße 2 bis 6, was möglich ist, will man Wohnen im Plattenbau vom Stigma des Loser-Images befreien.

Billig ist das freilich nicht. Über zehn Millionen Euro hat die stadteigene Wohnungsgesellschaft in die beiden Pilotprojekte gesteckt. Geld, das gut angelegt ist.